La Policía lo sacó con vida tras perseguirlo por el cauce del Canal Perón. El caso derivó en asistencia médica y evaluación psicológica y psiquiátrica.

Un jubilado de 67 años fue rescatado con vida en Albardón luego de arrojarse al canal Perón, a la altura de calle Italia, y quedar arrastrado por la corriente. El operativo fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte y otras dependencias policiales que siguieron el curso del agua hasta lograr sujetarlo. Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el hombre manifestó que se había arrojado con la intención de terminar con su vida.

La alerta ingresó por frecuencia policial cuando se informó que una persona había caído al interior del cauce en la intersección de calles Italia y Tucumán. A partir de ese aviso, las patrullas montaron un operativo cerrojo en paralelo al canal para intentar alcanzarlo antes de que avanzara aguas abajo. La situación exigió una persecución sobre un cauce de fuerte corriente, lo que dificultó el primer intento de rescate.

Al llegar a la altura de calle General Acha, los cabos Jorge Mercado y Alejandro Díaz visualizaron al hombre flotando y acercándose a la orilla. En una primera maniobra le arrojaron un lazo de rescate, pero la fuerza del agua se lo arrancó de las manos y el arrastre continuó. Ante ese resultado, los uniformados avanzaron hacia el sector de las compuertas de La Cañada para ganar metros al cauce.

Rescate y asistencia

En ese punto, el cabo Héctor Ruarte de la Unidad Operativa Dos Acequias, el cabo 1° Sergio Matamoro y la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez lograron sujetarlo por las extremidades y ponerlo a salvo sobre la orilla. Una vez fuera del agua, los policías le brindaron los primeros auxilios y constataron que presentaba signos vitales estables. Después intervino personal médico de emergencias, que lo trasladó al hospital departamental para una evaluación de mayor complejidad.

Intervención judicial

Por disposición del ayudante fiscal Agustín Caballero, las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría 18va. Además, se dio intervención inmediata al Gabinete Psicológico del 911 y al sector de Psiquiatría del Hospital Marcial Quiroga, de acuerdo con lo informado. La medida quedó orientada a la asistencia del paciente y a la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El caso dejó como dato central la rápida coordinación entre distintas áreas policiales y sanitarias para evitar un desenlace fatal. La evolución del hombre y las evaluaciones profesionales posteriores quedaron como las variables a seguir en las próximas horas.