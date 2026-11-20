La audiencia será el martes 1 de diciembre ante la UFI Delitos Especiales. La causa involucra a efectivos de la Brigada Oeste y un sumario administrativo.

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La Fiscalía imputará el martes 1 de diciembre a tres policías de la Brigada de Investigaciones Oeste sospechados de ingresar sin autorización a una vivienda de Ullum y sustraer presuntamente $6.000.000. La audiencia de formalización se realizará en el marco de una investigación a cargo de la UFI Delitos Especiales, que atribuirá a los efectivos los delitos de allanamiento ilegal y hurto.

Los investigados son el oficial subinspector Gerardo Ortiz, el oficial ayudante César Gil Noriega y el cabo primero Francisco Infante. Los tres pertenecen a la Brigada de Investigaciones Oeste y, hasta ahora, no fueron declarados culpables por la Justicia. La imputación formal marcará el paso a la etapa de investigación penal preparatoria.

El caso se originó el lunes 2 de noviembre, cuando un vecino denunció que tres hombres armados y vestidos de civil ingresaron a su casa, sobre Ruta 60, con el argumento de que buscaban armas de fuego. Según su relato, los sujetos dijeron ser policías pero no exhibieron orden judicial ni identificación. Después de revisar distintos sectores de la propiedad, se retiraron del lugar.

Más tarde, el damnificado advirtió que faltaban $6 millones que guardaba en un mueble de la vivienda. Un dato relevante para la pesquisa fue la patente del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, que fue anotada por el denunciante. Un familiar que vive enfrente reconoció el auto como un Renault Logan y, al cotejar el dominio, los investigadores establecieron que pertenecía a la Brigada de Investigaciones Oeste.

Pruebas reunidas

A esa pista se sumaron cámaras de seguridad que registraron al vehículo saliendo de la zona de Ullum, además de otros indicios que ubicaron a efectivos de esa dependencia en Ullum y Zonda el día del hecho. La investigación está a cargo del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, quien encabezó un allanamiento en la sede de la Brigada Oeste, en La Bebida, Rivadavia.

En ese procedimiento se secuestraron documentación, el libro de guardia y los teléfonos celulares de los uniformados investigados. Además, la Policía de San Juan dispuso el traslado de los cuatro efectivos que estaban en la dependencia cuando ocurrió el hecho denunciado: los tres investigados y su entonces jefe, el subcomisario Héctor Andrés Ríos, que quedó desafectado de la Brigada Oeste.

Los movimientos fueron ordenados mediante el Memorándum N.º 63/2026 y también se enmarcan en un sumario administrativo abierto en la Subsecretaría de Control de Gestión. Con la audiencia del 1 de diciembre, la Fiscalía expondrá los hechos atribuidos y las pruebas reunidas hasta el momento, mientras la causa avanza hacia la definición de las medidas procesales siguientes.