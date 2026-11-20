Mario Alberto Pacheco, exfutbolista de San Martín y de otros clubes sanjuaninos, actualmente dedicado a la dirección técnica, deberá pagar $300.000 a un automovilista tras un acuerdo judicial homologado por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi. La salida alternativa cerró una causa por una agresión ocurrida en la vía pública y evitó la continuidad del proceso hacia un juicio oral. El monto deberá abonarse en efectivo al damnificado.

El hecho investigado ocurrió el 25 de marzo de 2026, cerca del mediodía, en la esquina de Del Bono y Saavedra, frente a la puerta de la Escuela Fonseca. De acuerdo con la causa, el episodio se produjo en horario de salida escolar, un contexto que quedó incorporado al expediente por la ubicación y la hora del incidente. La fiscalía entendió que se trató de un conflicto de tránsito que derivó en una agresión física.

Según la investigación, el conductor Pablo Álvarez circulaba por esa esquina cuando Pacheco cruzaba la calle con su hijo. En ese momento, el exjugador golpeó el capó del vehículo y luego introdujo el brazo por la ventanilla para retirar una mochila del interior. Cuando Álvarez frenó y bajó del auto para reclamar sus pertenencias, recibió un golpe en la cara.

Lesiones y prueba

El golpe le provocó a Álvarez un corte de tres centímetros en la frente, a la altura de los ojos, según consta en la causa. El damnificado recibió puntos de sutura y el examen médico legal estableció 17 días de curación y 7 días de incapacidad laboral. La reconstrucción del episodio contó con testigos presenciales, entre ellos una agente de la Monitora Urbana, que intervino en la verificación de lo ocurrido.

En la audiencia, Pacheco estuvo asistido por su defensor Maximiliano Páez Delgado. La fiscalía estuvo a cargo de José Plaza y la ayudante fiscal Belén Sánchez. Las partes acordaron que el pago se realice en una sola cuota y fijaron como fecha límite el 5 de diciembre de 2026. Ese plazo quedó como la variable procesal pendiente para el cumplimiento del acuerdo.

Antecedente judicial

No es la primera intervención de la Justicia en la trayectoria del exfutbolista. El 31 de octubre de 2017, casi nueve años antes, había accedido a una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, en una causa tramitada en la Comisaría de la Mujer. En ese expediente estaba imputado por lesiones leves y amenazas en un hecho de violencia de género. Ese antecedente quedó registrado en la nueva causa como parte de su historial judicial.