En las últimas semanas se conocieron nuevos casos de estafas virtuales en San Juan que dejaron pérdidas de varios millones de pesos entre jubilados y familias de distintos departamentos. Por ese motivo, las áreas de investigación volvieron a advertir sobre el avance de los delitos informáticos y telefónicos en la provincia.

Los estafadores perfeccionan técnicas de ingeniería social, es decir, mecanismos de manipulación para obtener datos personales o bancarios, y aprovechan fechas de cobro, promociones comerciales o supuestos trámites oficiales. El objetivo, según el material relevado, es conseguir claves bancarias o forzar una transferencia inmediata antes de que la víctima advierta el engaño.

Falsos gestores. La primera modalidad detectada son los llamados por WhatsApp con logos de bancos, obras sociales, empresas de luz u organismos nacionales. En esos contactos, los delincuentes piden validar un código de seis dígitos recibido por SMS para activar un descuento o evitar un corte de servicio. Esa secuencia busca obtener acceso a cuentas o habilitar movimientos no autorizados.

Compras online. La segunda maniobra son los comprobantes truchos en operaciones de venta por redes sociales. Los autores contactan a vendedores sanjuaninos, envían capturas de transferencias falsificadas y apuran el retiro de la mercadería mediante un supuesto comisionista. En esos casos, la pérdida puede combinar la entrega del producto con la falta de acreditación del pago.

Préstamos y enlaces. La tercera modalidad son los mensajes que prometen créditos rápidos o premios y redirigen a páginas idénticas a las de Home Banking para robar usuario y contraseña. Frente a ese tipo de enlaces, la recomendación es no compartir códigos de verificación por teléfono ni WhatsApp, y desconfiar de links recibidos por mensaje antes de ingresar datos bancarios.