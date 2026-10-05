Tomás C., de Capital, fue trasladado de urgencia y quedó en observación por un traumatismo de cráneo. La Justicia investiga la agresión dentro del predio de Villa Obrera.

Un joven de 23 años quedó internado tras denunciar que fue atacado dentro del predio de Villa Obrera, durante el partido entre el conjunto local y Árbol Verde. La víctima fue identificada como Tomás C., oriundo de Capital, y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. El caso derivó en una investigación judicial para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.

La denuncia fue formulada por el propio joven, quien dijo que estaba dentro de las instalaciones del club cuando fue abordado por un grupo de hombres que, según su declaración inicial, no conocía. En ese contexto, uno de los agresores habría utilizado una botella para golpearlo en la cabeza. Esa versión forma parte de la causa y, por el momento, no fue acompañada por más precisiones sobre la identidad de los involucrados.

Como consecuencia del golpe, Tomás C. sufrió un traumatismo de cráneo y quedó bajo observación médica. Según el relato incorporado al expediente, fue trasladado hasta un centro asistencial en un vehículo particular, donde los profesionales constataron la lesión y dispusieron su internación para controlar la evolución clínica. La información disponible no precisa, por ahora, el centro de salud al que fue derivado.

El joven no pudo aportar datos suficientes sobre quienes lo atacaron ni características precisas que permitan avanzar con su identificación. A partir de la denuncia, la Justicia comenzó a reconstruir lo sucedido dentro del predio deportivo y busca determinar qué ocurrió durante el partido y quiénes participaron de la agresión. La causa quedó abierta a la espera de nuevas medidas que permitan sumar elementos objetivos al expediente.

Por el momento, el dato más relevante para el avance judicial es la reconstrucción de los hechos dentro del club y la eventual identificación de los agresores. Si se incorporan nuevos testimonios o registros del episodio, podrán precisar si la agresión ocurrió en el marco del partido o en otro sector del predio. La evolución de la salud de la víctima y las medidas probatorias que se dispongan marcarán los próximos pasos del caso.