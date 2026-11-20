Un robo ocurrido en el restaurante La Coqueta, en Zonda, dejó como botín cuatro lomos enteros, cuatro puntas de espalda, chorizos, morcillas, una notebook y un parlante. El hecho fue denunciado en la Comisaría 14° por Andrea Coria, propietaria del comercio, ubicado en la intersección de Ruta 12 y calle Sarmiento.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los autores aprovecharon que el local estaba cerrado y sin personas en su interior para ingresar por la fuerza. Primero violentaron una puerta y una ventana, y luego recorrieron el establecimiento para sustraer distintos elementos. La mecánica del ingreso es relevante porque marca que se trató de un robo cometido en ausencia de personal y clientes.

Entre los productos alimenticios robados figuraban cuatro lomos enteros de aproximadamente tres kilos cada uno, además de cuatro puntas de espalda, chorizos y morcillas. A ello se sumaron una notebook marca Samsung y un parlante de gran tamaño marca JBL. El detalle del botín permite dimensionar tanto la pérdida de mercadería como la de equipamiento de trabajo del comercio.

Elementos de prueba El restaurante cuenta con cámaras de seguridad, pero al momento del robo los dispositivos figuraban sin conexión a internet. Esa situación puede dificultar la identificación de los responsables, según se desprende de la información preliminar vinculada al caso. La ausencia de conectividad impide, en principio, el acceso remoto a registros o su transmisión inmediata.

La denuncia quedó radicada en la dependencia policial de Zonda, donde ahora se busca establecer quiénes fueron los autores y qué hicieron con los elementos sustraídos. Por el momento, no se informaron detenciones ni recupero de la mercadería. El avance de la investigación dependerá de eventuales peritajes y de la revisión de otros indicios disponibles en el lugar.