La Brigada de Investigaciones Central interceptó a un hombre de 26 años en calle Entre Ríos y Fray Mamerto Esquiú. La víctima fue avisada por la Policía y comprobó el robo de su moto al regresar a su domicilio.

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Central terminó con la aprehensión de Rodrigo Javier Castro Montaño, de 26 años, cuando caminaba empujando una moto con el tambor de encendido destruido en Capital. El procedimiento se realizó este miércoles, pasadas las 18:30, en la intersección de Entre Ríos y Fray Mamerto Esquiú, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario. La intervención se produjo durante un patrullaje de rutina mientras los efectivos realizaban otro relevamiento de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información policial, los agentes advirtieron que el sospechoso trasladaba el rodado a pie y mostró nerviosismo al notar la presencia de las balizas. Ante esa situación, lo interceptaron para identificarlo y pedirle la documentación de la moto. En ese momento, el hombre no pudo acreditar la tenencia del vehículo y quedó expuesto el presunto ardid delictivo.

Elementos secuestrados

Durante la requisa, los uniformados secuestraron la cédula verde, el seguro obligatorio y varias tarjetas de crédito y débito de distintas entidades, entre ellas Banco San Juan, Naranja X y Banco Nación, todas a nombre de otra persona. La revisión del papel del seguro permitió obtener un número de contacto con el que los investigadores llamaron al titular. Del otro lado atendió un vecino que dormía la siesta y que, al recibir el aviso policial, fue a verificar su domicilio.

Según la reconstrucción informada por la fuerza, recién entonces el propietario advirtió que habían forzado el ingreso de su vivienda para sustraerle la moto. Esa confirmación permitió vincular el rodado con el damnificado y encaminar el procedimiento hacia la órbita de Flagrancia, el sistema judicial que interviene en hechos de investigación inmediata. La causa quedó bajo las directivas del ayudante fiscal Oscar Oropel, con intervención de Sebastián Miranda.

Situación procesal

Castro Montaño fue identificado por la Policía como domiciliado en la Villa Rodríguez Pinto, en Rivadavia, y con antecedentes policiales. Tras la convalidación del procedimiento, quedó alojado en los calabozos de la División Delitos (D-5) a la espera de su presentación ante la justicia de Flagrancia. Hasta ese momento, la imputación formal no fue detallada en la información difundida, por lo que el caso permanece en etapa inicial de tramitación.