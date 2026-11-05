Una investigación judicial se inició este jueves tras la muerte de una beba de apenas 45 días en Santa Lucía. El episodio comenzó alrededor de las 6:30, cuando su padre se presentó en la Subcomisaría Santa Lucía Este para pedir asistencia porque la pequeña no presentaba signos vitales.
La respuesta policial fue inmediata y el personal de la dependencia intentó reanimarla con maniobras de primeros auxilios. Según el parte conocido, esas acciones no arrojaron resultados favorables. Frente a la gravedad del cuadro, se dispuso un traslado de urgencia al Hospital Rawson.
La beba llegó al centro de salud acompañada por sus padres y fue atendida por profesionales médicos, quienes constataron que había fallecido. La niña fue identificada con las iniciales N.O.A., mientras que su padre fue identificado como G.A..
Intervención judicial A partir de lo ocurrido intervino la UFI Delitos Especiales, que dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Allí se realizarán los estudios correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y precisar las circunstancias del hecho.
Hasta el momento, la causa de la muerte no fue establecida. Los resultados de las pericias serán los que permitan reconstruir el cuadro clínico y definir si existieron factores previos o externos vinculados con el desenlace.