La niña fue llevada de urgencia al Hospital Rawson desde una subcomisaría de Santa Lucía. La UFI Delitos Especiales dispuso pericias para establecer qué ocurrió.

Una investigación judicial se inició este jueves tras la muerte de una beba de apenas 45 días en Santa Lucía. El episodio comenzó alrededor de las 6:30, cuando su padre se presentó en la Subcomisaría Santa Lucía Este para pedir asistencia porque la pequeña no presentaba signos vitales.

La respuesta policial fue inmediata y el personal de la dependencia intentó reanimarla con maniobras de primeros auxilios. Según el parte conocido, esas acciones no arrojaron resultados favorables. Frente a la gravedad del cuadro, se dispuso un traslado de urgencia al Hospital Rawson.

La beba llegó al centro de salud acompañada por sus padres y fue atendida por profesionales médicos, quienes constataron que había fallecido. La niña fue identificada con las iniciales N.O.A., mientras que su padre fue identificado como G.A..

Intervención judicial A partir de lo ocurrido intervino la UFI Delitos Especiales, que dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Allí se realizarán los estudios correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y precisar las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, la causa de la muerte no fue establecida. Los resultados de las pericias serán los que permitan reconstruir el cuadro clínico y definir si existieron factores previos o externos vinculados con el desenlace.