La Unidad Fiscal de Delitos Especiales investiga la muerte de un hombre alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra, en Rivadavia, ocurrida después de que el detenido fuera condenado a 10 años de prisión efectiva por abuso sexual. El caso quedó bajo la órbita del fiscal Francisco Nicolía, quien señaló que el análisis de las cámaras de seguridad y la autopsia serán determinantes para establecer cómo se produjo el deceso. La pesquisa se desarrolla bajo los protocolos vigentes para muertes en custodia estatal.

Reconstrucción inicial Nicolía explicó a Mil20 que en la dependencia policial hay múltiples cámaras de seguridad y que esos registros resultan fundamentales para reconstruir el hecho. “La autopsia nos llevaría a confirmar la teoría que nosotros tenemos hasta el momento”, sostuvo el funcionario judicial, luego de constituirse en el lugar junto con personal de criminalística y médico forense. La afirmación ubica a la pericia médica como la medida central para corroborar o descartar la hipótesis inicial de la fiscalía.

El aviso en la celda Según el relato que los investigadores recogieron de los otros detenidos, la víctima compartía una celda interior con tres personas más, separadas entre sí en subceldas. Los compañeros dijeron que estaban jugando a las cartas cuando uno advirtió lo que ocurría y dio aviso inmediato a los uniformados. Al ingresar, los efectivos realizaron maniobras de reanimación, pero el resultado fue negativo. Luego intervino el servicio de emergencias 107, cuyos profesionales constataron el fallecimiento.

Medidas procesales La fiscalía informó que se cumplió con la notificación formal a la familia del fallecido y que se les comunicó el horario de la autopsia para que puedan asistir con un médico de parte, si lo desean. Esa instancia permitirá incorporar un elemento técnico independiente a la reconstrucción del caso y definir si las primeras hipótesis se sostienen con evidencia objetiva. Mientras tanto, continúan las diligencias para cerrar la secuencia de lo ocurrido dentro de la dependencia policial.

Próximo paso La autopsia y el análisis de los registros fílmicos aparecen como las dos medidas pendientes para completar la investigación. Con esos resultados, la fiscalía deberá precisar si el hecho se encuadra en una muerte natural, accidental o en otra hipótesis que surja del examen de la prueba recolectada.