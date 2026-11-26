Alex Román Navarro Tejada, de 21 años, ingresó al Hospital Rawson con una herida de arma de fuego en la mano derecha. La Policía investiga qué ocurrió en la puerta de su casa.

Un joven de 21 años resultó herido de un disparo en Rawson y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con una fractura expuesta en la mano derecha. El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 5, en la casa 7 de la manzana 21, sector 1, del barrio La Estación.

Según informó la Policía a Telesol Diario, el herido ingresó al centro de salud en un vehículo particular acompañado por sus padres. Fuentes policiales lo identificaron como Alex Román Navarro Tejada, domiciliado en la misma vivienda donde se produjo el ataque. El dato inicial que aportó ante los efectivos fue que se encontraba en la puerta de su casa cuando un hombre al que dijo no conocer le disparó.

Atención médica Tras asistirlo, el doctor Marcelo Márquez diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la mano derecha y fractura expuesta del tercer metacarpiano. Por esa lesión, dispuso que quedara internado en observación. La gravedad del cuadro explica la intervención inmediata de sus familiares y el traslado al hospital de referencia de la capital sanjuanina.

Investigación en curso Efectivos de la Comisaría 6ta trabajaron en el lugar para recolectar evidencias y establecer qué ocurrió antes de consultar directivas al Sistema Acusatorio, el esquema procesal que organiza la investigación penal en la provincia. Por el momento, la fuerza no descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un presunto ajuste de cuentas, aunque esa línea no fue confirmada.

La causa queda ahora sujeta a la reconstrucción de la secuencia previa al disparo, a partir de peritajes y testimonios. Mientras tanto, el dato más relevante es que la víctima permanece bajo control médico y que la pesquisa policial continúa abierta para determinar la identidad del tirador y el móvil del ataque.