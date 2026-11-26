Una beba de un año sufrió convulsiones, se ahogó con secreciones y dejó de responder este jueves a las 6 en Chimbas, en la esquina de Rodríguez y Yapeyú. La intervención de dos policías motorizados evitó un desenlace fatal, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario. El episodio puso en evidencia la respuesta inmediata de los servicios de emergencia ante una situación pediátrica crítica. La menor fue luego derivada para control médico.

Intervención policial

Los agentes Sergio Conejero y Alan Muñoz, de la Unidad Operativa Chimbas Sur, realizaban recorridas preventivas cuando recibieron un alerta urgente del 911 por una menor en estado crítico. Al llegar al lugar, encontraron a la niña con signos de ahogamiento y sin reacción. De inmediato le practicaron primeros auxilios en el sitio hasta que volvió a reaccionar y expulsó mucosidad, recuperando la respiración.

Traslado y atención médica

Con apoyo de un móvil de la Comisaría 17ma, la beba fue trasladada de urgencia junto a su madre, Aldana Sánchez, al Centro de Salud Báez Laspiur. Allí, los médicos confirmaron el diagnóstico de ahogamiento por secreciones y dispusieron que quedara en observación para controlar su evolución. No se informaron otros datos sobre su estado clínico posterior. El caso quedó asentado como una asistencia de emergencia resuelta en el lugar y con derivación sanitaria inmediata.