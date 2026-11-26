Seis hombres armados irrumpieron este jueves a las 2:12 en una vivienda de Víctor Mercante 920 y Cereceto, en Capital, se identificaron falsamente como integrantes de la Brigada y de la Policía Federal y dispararon contra un grupo de jóvenes, según altas fuentes policiales citadas por Telesol Diario. El episodio terminó con tres personas heridas y el robo de un teléfono celular. La intervención policial posterior permitió relevar rastros balísticos en el lugar y abrir una causa por robo.

La alerta ingresó por un llamado de emergencia que denunció detonaciones de arma de fuego en la esquina. Minutos después, desde el Centro de Salud Báez Laspiur informaron el ingreso de Franco Ariel Castro, de 19 años, con una herida de bala en la pierna derecha y un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. En ese centro de salud confirmaron luego que presentaba traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo y un balazo con orificio de entrada y salida en la pierna derecha que le fracturó la tibia.

Cómo fue el ataque De acuerdo con el testimonio de Morena Díaz, de 19 años y pareja de Castro, el joven cenaba con amigos cuando llegaron los agresores en un Renault Logan blanco y un Fiat Cronos gris. Los sujetos vestían chalecos, llevaban esposas y exhibían armas de fuego, entre ellas una escopeta tipo Ithaca. Tras ordenarle al grupo que se tirara al piso, abrieron fuego y provocaron las lesiones que luego fueron constatadas por los médicos y por la policía.

En medio del ataque también fueron agredidos un primo de Castro, de 15 años, que recibió un culatazo con un arma de fuego, y Dalmiro Mallea, de 19 años, golpeado en la cabeza, según fuentes policiales. Antes de huir, los atacantes le robaron el teléfono celular al menor. La presencia de un menor entre las víctimas obliga a resguardar su identidad en toda actuación posterior y en eventuales nuevas comunicaciones judiciales.

Prueba y causa Peritos de Criminalística y efectivos policiales inspeccionaron la escena y detectaron marcas de impactos de proyectil en el marco de una puerta de madera y en una pared. También se pidió un rastrillaje para secuestrar restos de munición, una medida habitual para intentar reconstruir la mecánica del hecho y determinar la procedencia de los disparos. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, y fue caratulada como robo.

Con ese encuadre, la pesquisa deberá establecer la identidad de los autores, si efectivamente se hicieron pasar por policías y qué vínculo tenían con las víctimas. Por el momento, lo confirmado en el expediente es la existencia de la irrupción armada, las lesiones constatadas y el robo del celular. La evolución clínica de Franco Ariel Castro y los resultados de las pericias serán variables centrales para el avance de la investigación.