El menor fue estabilizado por personal policial en Villa Unión y luego trasladado al Hospital Rawson. Había sido alertado por un llamado de Trueno Halcón.

Un nene de 12 años fue asistido por personal policial en Villa Unión, Chimbas, luego de que se informara que tenía dificultades para respirar. Tras la intervención inicial, fue trasladado primero al centro de salud Báez Laspiur y después al Hospital Rawson para una evaluación de mayor complejidad.

Según el parte oficial, el móvil a cargo del oficial ayudante Salinas Nahuel, junto al agente Pelayes Emanuel, fue comisionado por Trueno Halcón hasta una vivienda de la calle Juan José Paso. Allí entrevistaron a un hombre de 37 años, quien indicó que su hijo, menor de edad y con retraso madurativo, no podía respirar. La intervención se produjo de manera inmediata, de acuerdo con el mismo reporte.

Al ingresar al domicilio, los efectivos observaron que el menor no respondía a preguntas ni estímulos, por lo que le practicaron primeros auxilios. Esa primera asistencia permitió iniciar su estabilización antes del traslado sanitario. El episodio quedó registrado como una urgencia atendida en el lugar, sin que el parte oficial detallara un diagnóstico médico definitivo.

Traslado y evaluación

Luego, el niño fue llevado junto a su padre al centro de salud más cercano. En el trayecto, por calle 25 de Mayo antes de Salta, lograron estabilizarlo y se resolvió su derivación al Hospital Rawson para una evaluación más completa. El informe policial agrega que también habría sufrido una crisis de nervios, aunque no precisa una confirmación médica sobre ese punto.

El caso quedó asentado como una asistencia de urgencia resuelta por personal policial antes de la llegada a un centro de mayor complejidad. La información oficial no detalla el estado posterior del menor ni si permaneció internado. El dato operativo relevante es que la primera respuesta se produjo en Villa Unión y derivó en un traslado asistido hacia el sistema de salud pública.