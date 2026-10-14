Un joven de 22 años, identificado por la Policía como Agustín Pereyra, quedó detenido e imputado por lesiones leves tras golpear con un fierro en la cabeza a un hombre de 29 años en Rawson. El episodio ocurrió el martes, pasadas las 15:30, en calle Jáchal, al norte de Doctor Ortega, y derivó en un operativo policial que se trasladó luego al Barrio La Estación.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, dos personas mantuvieron una discusión que escaló a una agresión física. En ese contexto, uno de ellos habría tomado un objeto de hierro de la zona y le habría asestado un golpe en el cuero cabelludo a la víctima, que fue identificada con el apellido Castro. El hombre herido caminó hasta el cruce de Doctor Ortega y Conector Sur en busca de ayuda.

Allí fue asistido por una patrulla de la Motorizada II que realizaba recorridas de prevención. Los efectivos constataron un corte profundo en el cuero cabelludo y, con los datos aportados por la víctima, iniciaron la búsqueda del agresor, que había escapado a pie e ingresado a los pasillos del barrio. La Policía desplegó un patrullaje de saturación en la zona y logró aprehender a Pereyra, con domicilio en la Manzana 26 del mismo sector.

Intervención judicial

Tras la detención, el procedimiento se tensó cuando allegados y vecinos comenzaron a arrojar piedras de gran tamaño contra el personal policial, de acuerdo con el parte difundido. Ante esa situación, los uniformados se replegaron y trasladaron las actuaciones a la sede de la Comisaría 6ta para resguardar la integridad física de los funcionarios. La intervención quedó bajo directivas del fiscal de turno en el sistema acusatorio, Sebastián Miranda.

Por disposición de la fiscalía, Pereyra quedó alojado en los calabozos de la seccional e ingresó al Legajo N° 105/26 del fuero especial de Flagrancia, imputado por el delito de lesiones leves. Ese encuadre procesal permite una tramitación rápida de hechos cometidos en flagrancia, mientras se definen las medidas judiciales siguientes. La evolución de la causa dependerá ahora de las presentaciones que se realicen en ese expediente y de la calificación que sostenga el Ministerio Público Fiscal.