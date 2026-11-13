El hecho ocurrió el miércoles por la noche en Rawson, cerca del Parque Papa Francisco. La UFI Delitos contra la Propiedad investiga para identificar al agresor.

Un joven de 24 años fue apuñalado durante un intento de robo en Rawson, en un hecho ocurrido durante la noche del miércoles en inmediaciones del Parque Papa Francisco. La víctima caminaba con su novia cuando un hombre lo amenazó con un cuchillo para exigirle la entrega de una bicicleta rodado 29. El ataque no terminó con la sustracción del rodado, pero sí con heridas en el pecho y en un brazo.

Según la reconstrucción del episodio, el hecho se produjo en la zona de calles Ezpeleta y Pasaje Patria. La víctima fue identificada como Nicolás Barboza. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el agresor exhibió un arma blanca y exigió la bicicleta, aunque la resistencia del joven derivó en una agresión directa. La puñalada impactó en el costado izquierdo del pecho y además sufrió cortes en el hombro y el codo.

Sin robo consumado Tras la agresión, el atacante escapó sin llevarse la bicicleta. Barboza logró volver por sus propios medios a su domicilio, donde sus familiares advirtieron que presentaba lesiones y pidieron asistencia médica mediante una ambulancia. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre su estado de salud ni sobre la atención que recibió después del ataque.

Intervención judicial En la investigación intervienen efectivos de la Comisaría Sexta y de la Brigada de Investigaciones Sur. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para reconstruir la secuencia del hecho e identificar al autor. Por ahora, no se informaron detenciones ni mayores datos sobre el sospechoso.

La pesquisa permanece abierta y el avance dependerá de las medidas que adopte la fiscalía para establecer cómo ocurrió la agresión y quién fue el responsable. En ese marco, el dato central sigue siendo que el robo no se concretó, aunque el episodio dejó a la víctima con lesiones de arma blanca y movilizó a dos dependencias policiales y a la unidad fiscal especializada.