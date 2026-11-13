Miguel Ángel Paz Quiroga, de 54 años, murió en la madrugada del viernes en Pocito. La causa quedó en manos de Delitos Especiales y la primera hipótesis es una pérdida de control.

Miguel Ángel Paz Quiroga, de 54 años, murió en la madrugada de este viernes tras ser atropellado por una camioneta en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, Pocito. El vehículo era conducido por su sobrino, Elías Paz, de 18 años. El hecho ocurrió mientras la familia terminaba de guardar las cosas de un festejo de cumpleaños.

Según la investigación policial, el joven se subió a una Chevrolet S10 para moverla y perdió el control del vehículo. La camioneta embistió a Paz Quiroga, que murió en el lugar, y también a Cinthia Orozco, de 39 años, quien fue trasladada al Hospital Rawson. La información disponible ubica el episodio como una maniobra no intencional, aunque esa hipótesis deberá ser corroborada por la investigación judicial.

Duelo familiar y pedido de prudencia

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados despidieron a Paz Quiroga en redes sociales. En una publicación, una familiar escribió: “Se fue una persona maravillosa, un ser humano impecable, de esos que dejan huellas en cada corazón que tienen la suerte de conocerlos”. Luego difundió un comunicado para pedir responsabilidad en la difusión del caso y evitar que se reproduzcan datos incorrectos sobre lo ocurrido.

“Estoy hablando de mi hermano, Miguel Ángel Paz Quiroga, y de mi sobrino, Elías Paz. No son un titular, no son un contenido para conseguir visitas”, sostuvo la misma familiar. También aclaró que Cinthia Orozco no era la esposa de Paz Quiroga, con el objetivo de evitar versiones equivocadas sobre el vínculo entre las personas involucradas. En el mismo texto, pidió que no se hagan señalamientos sobre el joven sin conocer las circunstancias del hecho ni su historia.

Intervención judicial

La causa quedó en manos de la UFI (Unidad Fiscal de Instrucción) Delitos Especiales, que investiga las circunstancias del episodio. Por el momento, la primera hipótesis apunta a una pérdida de control accidental del vehículo, extremo que deberá ser precisado en la instrucción. La evolución de la causa dependerá de las pericias y de las actuaciones que determine el Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, el expediente permanece bajo análisis de la fiscalía especializada y la información oficial disponible no señala otras imputaciones ni medidas procesales adicionales. La confirmación de la mecánica del hecho será central para establecer responsabilidades y definir los pasos siguientes de la investigación.