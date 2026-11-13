Un operativo policial y judicial se desplegó este viernes 13 de noviembre en el barrio San Martín, en Capital, después de que vecinos alertaran sobre una situación inusual en un departamento del complejo. En el lugar fue encontrado sin vida Daniel Giménez, de 65 años, quien vivía solo. La primera inspección no detectó signos de violencia.

La intervención se activó cuando los residentes advirtieron que hacía varios días no tenían noticias del hombre y que desde la vivienda salía un fuerte olor. Ese aviso derivó en la presencia de las autoridades para verificar lo ocurrido y permitir el ingreso al inmueble. Una vez dentro, los efectivos hallaron el cuerpo del vecino fallecido.

De acuerdo con la primera estimación incorporada a la investigación, el deceso se habría producido entre cinco y siete días antes del hallazgo. Esa referencia temporal surge del estado en que fue encontrado el cuerpo, que presentaba un avanzado proceso de descomposición. La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales.

Pericias en el lugar En el departamento trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal de la División Criminalística. Los equipos realizaron las pericias iniciales para reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias del hecho. Según las primeras observaciones de los especialistas, no se detectaron signos de violencia en el cuerpo ni indicios que permitan presumir, por ahora, la intervención de terceros.

Actuaciones en curso Entre los datos incorporados a las actuaciones figura el testimonio de personas del entorno, que señalaron que Giménez recibía pocas visitas de sus familiares. Por el momento, las causas del fallecimiento no fueron establecidas. Los estudios forenses y las diligencias judiciales continuarán para determinar con exactitud cuándo murió y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su deceso.