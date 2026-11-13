La Justicia sanjuanina imputó este viernes a Sergio Campaña por homicidio culposo en la causa por el choque ocurrido en Rawson que terminó con la muerte de Gustavo Enrique Domínguez, de 55 años. La acusación se formalizó a casi tres semanas del siniestro vial registrado el 23 de octubre y abre una etapa de producción de prueba para determinar cómo se produjo el hecho y cuáles fueron las responsabilidades penales.

La audiencia de formalización fue presidida por el juez de Garantías Diego Manuel Sanz. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, mientras que la defensa oficial quedó a cargo de Alejandro Martín García. La querella estuvo representada por el abogado Eduardo Salazar.

Plazo de investigación

Tras la imputación, se fijó un plazo de ocho meses para la Investigación Penal Preparatoria, etapa en la que la Fiscalía deberá completar pericias, reunir testimonios y analizar los elementos incorporados al expediente. Ese período también marca el marco temporal para avanzar en la reconstrucción del choque y sostener o modificar la hipótesis acusatoria. En paralelo, el imputado deberá permanecer sometido al proceso y presentarse una vez por mes ante una autoridad judicial o policial, en una comisaría.

Según los primeros datos de la causa, el siniestro ocurrió cerca de las 19 en la intersección de calles Cecilio Ávila y Triunvirato. Campaña circulaba en un Fiat Palio de este a oeste por Cecilio Ávila, mientras que Domínguez se desplazaba en una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos por Triunvirato, en sentido norte-sur. Por motivos que todavía no fueron establecidos, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

Pruebas y pericias

Como consecuencia del impacto, Domínguez sufrió heridas de gravedad y fue trasladado inconsciente al Hospital Rawson, en código rojo. Murió el 27 de octubre, después de permanecer cuatro días internado. Entre los elementos que ya obran en la causa figura el test de alcoholemia practicado al automovilista, que arrojó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. También intervino personal de Policía Científica y se incorporaron registros de cámaras de seguridad de una vivienda cercana.

Los investigadores constataron, además, que ambas arterias estaban asfaltadas y en buen estado de conservación, aunque la intersección no contaba con señalización vial. Ese dato, junto con el resto de la prueba reunida, será analizado durante los próximos meses para establecer las circunstancias del choque y definir si corresponde avanzar con nuevas medidas procesales antes del cierre de la investigación.