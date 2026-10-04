Leonel Alexander Rojas Vilches fue hospitalizado en el Rawson después de recibir un perdigón en el barrio Nuevo Cuyo. Su familia sostiene que estaba dentro de su casa cuando ocurrió la pelea.

Un joven de 18 años quedó internado en el Hospital Rawson tras recibir un impacto de perdigón durante un episodio ocurrido este sábado al mediodía en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, Rivadavia. El herido fue identificado como Leonel Alexander Rojas Vilches. El caso se produjo en el marco de una pelea entre vecinos, aunque las circunstancias precisas del disparo todavía no fueron establecidas.

De acuerdo con la versión aportada por sus familiares, Rojas Vilches estaba dentro de su vivienda cuando uno de los proyectiles lo alcanzó. También señalaron que en el enfrentamiento habría intervenido un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, aunque ese dato no fue confirmado de manera independiente. La referencia familiar ubica el inicio del episodio cerca de las 13, en un contexto de tensión entre varias personas de la zona.

Lesiones y atención médica





El impacto le produjo una herida en el sector derecho del pecho y otra en una de sus manos, según informaron sus allegados. Además, indicaron que el disparo le provocó la pérdida de la yema de uno de sus dedos. Tras el hecho, fue trasladado al Hospital Rawson, donde continúa internado. Su entorno sostuvo que permanece estable y bajo atención médica.

Versiones y registro del episodio

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Los familiares de Leonel Alexander Rojas Vilches afirman que el joven no participaba de la pelea. En paralelo, durante las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales mensajes que pedían cadenas de oración por su recuperación. También se difundieron videos registrados en las inmediaciones del barrio, en los que se observan discusiones y momentos de tensión entre varias personas.

Sin embargo, esos registros no permiten determinar por sí solos cómo comenzó la pelea ni quiénes intervinieron en el conflicto. Tampoco establecen de manera concluyente cómo se produjo el disparo que lesionó al joven. La reconstrucción de los hechos dependerá de la investigación correspondiente y de las medidas que se adopten para precisar las responsabilidades y el origen del arma utilizada.

Por el momento, el dato verificable es que Rojas Vilches sigue internado en el Hospital Rawson y que el episodio ocurrió en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia. Las circunstancias exactas del enfrentamiento y la intervención de terceros permanecen bajo análisis.