El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la capilla de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Se llevaron alimentos, bebidas y un rollo de cable eléctrico.

Durante la madrugada de este miércoles, ingresaron a la capilla de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo, y sustrajeron distintos elementos que estaban guardados en el lugar. El hecho afectó a la comunidad religiosa que utiliza ese espacio y motivó la denuncia correspondiente. Según la información difundida por las autoridades parroquiales, los autores se llevaron un rollo de cable eléctrico, una caja de pata muslo y varias bebidas. El episodio quedó bajo investigación para intentar identificar a los responsables.

Ingreso forzado

De acuerdo con lo informado por la parroquia, los delincuentes habrían forzado la puerta de acceso para entrar al edificio. El robo se habría concretado en horas de menor circulación, lo que facilitó que no fueran advertidos en el momento. Los elementos sustraídos habían quedado en el lugar tras la reciente celebración de las fiestas patronales. Ese antecedente explica por qué había mercadería y materiales almacenados en la capilla.

Denuncia e investigación

Tras constatar el faltante, desde la institución realizaron la denuncia ante las autoridades competentes. El objetivo es que se investigue el episodio y se determine quiénes participaron del hecho. Hasta el momento, la información disponible proviene de las autoridades parroquiales y no se informaron detenciones. La causa deberá avanzar con la evaluación de los daños y del modo en que se produjo el ingreso al inmueble.

Pedido a los vecinos

Las autoridades de la parroquia pidieron colaboración a los vecinos de la zona. Solicitaron que cualquier persona que haya visto movimientos sospechosos o tenga datos que ayuden a esclarecer el robo se comunique con la institución. El pedido se vincula con la necesidad de reunir información que permita reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. La capilla forma parte de la vida comunitaria de Las Casuarinas y es un espacio compartido por los vecinos.

El caso quedó denunciado y ahora dependerá de la investigación reunir elementos sobre el ingreso, el recorrido de los autores y el destino de los objetos sustraídos. Por el momento, no se informó el monto de las pérdidas ni si hubo otros daños materiales en el edificio.