La pericia abrió la hipótesis de un homicidio en la muerte de Miguel Antonio Lescano, hallado en el dique de Ullum. La causa pasó a Delitos Especiales y habrá una conferencia del fiscal este jueves.

La investigación por la muerte de Miguel Antonio Lescano, de 66 años, hallado sin vida en el dique de Ullum, incorporó este miércoles un elemento central: la autopsia detectó lesiones compatibles con un estrangulamiento. Con ese resultado, la Justicia comenzó a trabajar sobre la posibilidad de que el fallecimiento no haya sido accidental, sino consecuencia de un ataque previo al ingreso del cuerpo al agua.

El hallazgo se produjo el martes por la tarde en las inmediaciones de Playa Hermosa, después de que la familia denunciara su desaparición el lunes. En el primer examen, el médico legista no había advertido lesiones visibles y había señalado asfixia por sumersión como causa del deceso. También se informó que entre sus pertenencias estaban los $1.000 que le habían entregado horas antes.

Ese cuadro inicial había orientado la pesquisa hacia una muerte accidental o un suicidio. Sin embargo, el informe forense posterior modificó ese encuadre al incorporar signos que podrían corresponder a una asfixia mecánica, es decir, una obstrucción externa de la vía aérea. Aunque los forenses confirmaron que la causa de muerte fue el ahogamiento, el nuevo dato abrió una línea de investigación sobre un posible homicidio.

Cambio de fuero

Con ese escenario, el expediente pasó de la UFI Genérica, donde intervenía el fiscal Adrián Riveros, a la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adolfo Díaz. La medida responde a la necesidad de profundizar pericias científicas y reconstruir qué ocurrió antes de que Lescano terminara en el dique. Los investigadores pidieron nuevos estudios para precisar el origen de las lesiones y establecer si fueron provocadas antes de la inmersión.

Entre las hipótesis en análisis figura que el hombre haya sido estrangulado con las manos o con algún elemento hasta quedar inconsciente y luego arrojado al agua. Por ahora, esa posibilidad no está acreditada y deberá ser confirmada o descartada por las pericias. El caso también presenta interrogantes sobre los movimientos previos de la víctima, ya que, según los datos iniciales, vivía con su familia, padecía esquizofrenia y solía deambular por distintos sectores de Ullum.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, no tenía conflictos conocidos ni habría sido visto acompañado por otra persona el día de su desaparición. Mientras continúan los estudios y las medidas de prueba, el fiscal Adolfo Díaz brindará una conferencia de prensa este jueves para informar el estado de la causa. La variable central a seguir será si las próximas pericias permiten determinar si hubo un ataque previo al ahogamiento.