La jueza Eliana Ratta ordenó 41 días de detención para Sergio Manuel Frías y Juan Elías Torres Anés. La causa sigue con peritajes sobre celulares y otros elementos secuestrados.

La jueza de Garantías Eliana Ratta ordenó la prisión preventiva por 41 días para Sergio Manuel Frías, conocido como “el Churri”, y Juan Elías Torres Anés, en una causa por presunta comercialización de estupefacientes en San Juan.

Ambos quedaron imputados por el delito de comercio de drogas agravado por la participación de tres o más personas, una calificación que la fiscalía considera aplicable por la estructura atribuida a la organización investigada. La medida fue dispuesta tras la audiencia en la que los fiscales Nicolás Ayestarán y Pablo Pereira expusieron las pruebas reunidas hasta el momento.

Según la hipótesis fiscal, Frías habría colaborado con un hombre identificado como Aciar para desarrollar la comercialización. Entre los elementos incorporados a la causa figuran los aportes de un informante, declaraciones de colaboradores y registros audiovisuales exhibidos ante la magistrada. La investigación se apoya en esos insumos para sostener la acusación y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Secuestros en allanamientos Los procedimientos permitieron incautar 350 gramos de cocaína en un allanamiento realizado en el barrio Valle Grande. En otro domicilio, la Policía secuestró 331.000 pesos en efectivo, 23 gramos de cocaína, cinco envoltorios con esa sustancia, 12 cigarrillos de marihuana y otros 4,8 gramos de cannabis. También fueron retenidas dos balanzas de precisión, recortes de nylon, un Volkswagen Vento gris, documentación de una motocicleta y cuatro teléfonos celulares.

Los celulares ya cuentan con autorización judicial para ser peritados, con el objetivo de extraer información útil para la causa. En paralelo, la defensa de Frías, a cargo del defensor oficial Sergio Herrero, pidió su libertad o, en subsidio, prisión domiciliaria. La abogada Filomena Noriega, defensora de Torres Anés, también solicitó la excarcelación y propuso arresto domiciliario con tobillera electrónica como medida alternativa.

La jueza hizo lugar al planteo fiscal y dispuso que ambos permanezcan detenidos hasta el 28 de diciembre de 2026. Además, ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas a los CUIT de los imputados. La investigación penal preparatoria continuará con recolección y análisis de pruebas, y el plazo de esa etapa vence el 20 de abril de 2027.