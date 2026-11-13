Un hombre de 52 años murió y su esposa sufrió heridas en la madrugada de este viernes en una vivienda de Carpintería, en Pocito, durante un cumpleaños familiar que terminó en un siniestro vial dentro del patio de la casa.

Fuentes policiales consultadas por Telesol Diario indicaron que la víctima, identificada como Miguel Páez, y su esposa, de apellido Orozco y 39 años, se estaban despidiendo de los dueños de casa cuando ocurrió el hecho. Según el relato de la fuerza, los propietarios habían pedido a su hijo mayor, de 18 años, que guardara la camioneta en el patio.

En esa maniobra, el vehículo habría avanzado de manera involuntaria hacia donde estaban parados ambos adultos. En la Policía creen que el joven pudo haber pisado mal el embrague o soltado el pedal de forma brusca, aunque esa hipótesis deberá ser verificada en la investigación. Paz murió casi en el acto, de acuerdo con el parte policial.

Estado de la víctima y de la esposa

La esposa de Paz sufrió heridas múltiples y fue trasladada al Hospital Rawson, donde permanecía en recuperación, según las mismas fuentes. El episodio ocurrió alrededor de las 3.30 en el interior del barrio Campo de Batalla, donde se había celebrado el cumpleaños de la dueña de casa. A esa hora, la mayoría de los invitados ya se retiraba de la vivienda.

Situación del conductor

Tras la muerte de Paz, el joven conductor fue demorado y trasladado a la comisaría de la jurisdicción. Por el momento, no se informaron otras medidas judiciales ni la carátula del expediente. La evolución de la mujer herida y la reconstrucción de la maniobra quedan como los datos centrales a seguir en las próximas horas.