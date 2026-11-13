La Policía Federal allanó una vivienda de calle Lemos, en Pocito, y secuestró cocaína, marihuana y otros elementos. La causa quedó en la Justicia Federal por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

Un operativo de la Policía Federal Argentina en Pocito terminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de más de 100 dosis de cocaína y marihuana en una vivienda de calle Lemos. El procedimiento se apoyó en la intervención de “Doky”, un perro detector de drogas que marcó distintos sectores de la casa. La medida se enmarca en una investigación iniciada a principios de noviembre por una denuncia radicada ante la Justicia Federal.

La presentación ingresó en la Unidad Fiscal San Juan, del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, a cargo de la fiscal Carolina Menéndez. Según el expediente, la denuncia advertía que el inmueble funcionaría como lugar de venta de sustancias ilegales. A partir de ese dato, el Ministerio Público Fiscal encomendó las tareas a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones.

Durante varios días, los efectivos realizaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimientos discretos en las inmediaciones del domicilio. Con esos elementos, sostuvieron que en la vivienda se comercializaban cocaína y marihuana. Esa reconstrucción fue la base para pedir la autorización judicial del allanamiento, que quedó a cargo del Juzgado Federal de Garantías, conducido por el juez Leopoldo Rago Gallo.

Secuestros y peritajes

Durante la requisa, el perro detector señaló zonas de la vivienda donde estaba oculta la droga, lo que permitió avanzar con el secuestro de los elementos vinculados a la presunta actividad ilegal. Los investigadores incautaron más de un centenar de dosis de cocaína y marihuana, ya fraccionadas y acondicionadas para su comercialización. También hallaron drogas psicotrópicas, una planta de Cannabis sativa y elementos presuntamente usados para el fraccionamiento, entre ellos una balanza de precisión y un picador de marihuana.

El operativo incluyó además el secuestro de dos cuchillos de fabricación casera, conocidos como “tumberos”, y varios teléfonos celulares. Ese material será sometido a peritajes para buscar información de interés para la investigación. Tanto el detenido como las sustancias y los objetos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La causa sigue abierta bajo la hipótesis de una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que regula los delitos vinculados con la producción, tenencia y comercialización de drogas. Con los teléfonos y demás elementos secuestrados, la investigación queda ahora pendiente de los resultados periciales y de las medidas que disponga el tribunal interviniente.