La adolescente declaró en Cámara Gesell y la fiscalía pidió audiencia contra el único sospechoso. La fecha se fijará la próxima semana.

La causa por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en Jáchal avanzó tras la declaración de la menor esta semana mediante una entrevista en Cámara Gesell. A partir de esa instancia, se pidió ante la Segunda Circunscripción Judicial la audiencia de formalización de la investigación penal contra el único sospechoso. La fecha será fijada durante los primeros días de la próxima semana.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, el sospechoso sería un hombre mayor de edad y ajeno a la familia de la adolescente. También trascendió que la calificación legal provisoria sería la de abuso sexual simple. La declaración se tomó mediante el procedimiento de Cámara Gesell, con intervención de profesionales, como parte de las medidas dispuestas para continuar con la investigación.

El caso tomó estado público el viernes 30 de octubre, cuando la adolescente le contó a su padre que habría sido víctima de un abuso sexual. Tras conocer lo sucedido, el hombre se presentó ante la UFI Norte y radicó la denuncia, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales. Desde entonces, la causa quedó en trámite y la fiscalía avanzó con las medidas de prueba disponibles.

La audiencia de formalización permitirá definir el encuadre procesal de la investigación y notificar al sospechoso sobre la imputación provisoria. En esta etapa, la calificación legal puede ajustarse según el desarrollo de la prueba producida en el expediente. La novedad procesal quedará supeditada a la fijación de fecha en los primeros días de la próxima semana.