El hecho se descubrió este miércoles en el anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3. Los autores habrían ingresado tras forzar una ventana y se llevaron elementos del aula taller.

Un robo fue denunciado en el anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3, en Rawson, donde durante la madrugada sustrajeron máquinas y herramientas utilizadas en las prácticas educativas. El hecho fue advertido este miércoles y generó un perjuicio directo para el funcionamiento del aula taller.

El episodio ocurrió sobre calle General Alvear, entre Pedro Martí y Perona Oeste. Según fuentes policiales, los autores ingresaron al edificio después de violentar una de las ventanas de los módulos. Una vez adentro, se dirigieron al aula taller y seleccionaron equipos de uso habitual en las actividades de formación.

Denuncia y constatación

La situación fue denunciada por Eduardo Yáñez, directivo de la institución, ante efectivos de la Comisaría 6°. A partir de esa presentación, se inició la intervención policial para relevar lo ocurrido y reunir datos sobre el ingreso al establecimiento. Por el momento, el material disponible no informa detenciones ni identifica a sospechosos.

Los elementos sustraídos

Entre los objetos robados figuran un rotomartillo, un cargador de metrofusión, una termofusora y un reflector de voltaje. También se llevaron un metro de carpintero, cuatro cintas métricas, nueve buscapolos, seis cortahierros y cuatro tenazas. El listado da cuenta de una selección de herramientas de trabajo específicas para tareas técnicas y de taller.

Consecuencias para la escuela

El robo afecta materiales destinados al aprendizaje de los estudiantes y a la continuidad de las prácticas educativas. En ese marco, la investigación busca establecer cómo se produjo el ingreso, qué otros elementos pudieron haber sido sustraídos y quiénes fueron los responsables. La causa sigue en etapa de averiguación, mientras se procura recuperar información útil para esclarecer el hecho.