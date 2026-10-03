El hecho ocurrió este sábado al mediodía en el barrio Ferroviario. Intervinieron policías, personal sanitario y unidades especiales antes del traslado a un centro especializado.

Un hombre atravesó una crisis de salud mental y se atrincheró este sábado al mediodía en una vivienda del barrio Ferroviario, en Chimbas, con un elemento de hierro. El episodio activó un operativo policial y sanitario tras un llamado de emergencia al 107 realizado por su madre. La situación generó un perímetro de seguridad para resguardar a vecinos y permitir la intervención de los equipos convocados.

Intervención inicial

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría 26ª y personal sanitario, según el relato del operativo. Cuando los móviles se ubicaron frente a la casa, el hombre reaccionó con violencia, tomó un hierro de importantes dimensiones y se encerró en el domicilio. La madre intentó facilitar el ingreso de los uniformados y, de acuerdo con lo informado, fue empujada por su hijo para impedir el avance policial.

Refuerzos y negociación

Ante la resistencia y el riesgo de la escena, los efectivos pidieron refuerzos y se sumaron unidades especiales equipadas con dispositivos de energía conducida Taser, es decir, armas de inmovilización mediante descarga eléctrica controlada. Durante varios minutos se mantuvo la negociación y la contención del área, mientras se evaluaban alternativas para reducir al hombre sin agravar el cuadro. Finalmente, la intervención policial logró contenerlo sin utilizar las Taser.

Atención médica

Una vez controlada la situación, los profesionales de la salud ingresaron al domicilio para realizar la sedación y estabilización correspondientes. Luego, el hombre fue trasladado en ambulancia a un centro especializado en salud mental, donde quedó internado y bajo atención profesional. El caso dejó como dato central la coordinación entre fuerzas de seguridad y sistema sanitario para resolver una emergencia con riesgo para terceros.

El episodio ocurrió en una franja horaria de alta circulación barrial y quedó circunscripto a un domicilio particular del barrio Ferroviario. No se informó la existencia de personas lesionadas de gravedad ni de daños materiales de consideración. La evolución clínica del paciente y su permanencia en el centro especializado quedan como variables a seguir en las próximas horas.