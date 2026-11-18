Un policía del Comando Urbano lo sorprendió cuando sustraía piezas de una Toyota SW4 estacionada en Capital . En la mochila le hallaron otras ocho tapas y un hierro.

Un hombre de 35 años fue detenido este martes en el centro de Capital tras ser sorprendido cuando sustraía las tapas de una camioneta Toyota SW4 estacionada en la esquina de 25 de Mayo y Güemes. La intervención estuvo a cargo de un policía del Comando Urbano que patrullaba a pie la zona y advirtió la maniobra. El caso quedó a disposición de Flagrancia, el sistema que tramita causas en forma rápida para hechos de intervención inmediata.

La secuencia quedó registrada en video y muestra al sospechoso acercarse al vehículo y agacharse junto a las ruedas. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, primero retiró las dos tapas del lado derecho y luego la del trasero izquierdo, momento en que fue interceptado. La persecución duró pocos metros y terminó con su reducción en 25 de Mayo antes de avenida Rawson.

Secuestro Durante la requisa de la mochila que llevaba, la Policía informó que encontró las tres tapas robadas y otras ocho de color gris, también de vehículos Toyota. Además, se secuestró un hierro de 22 centímetros con punta plana, elemento que los investigadores sospechan que habría sido utilizado para retirar las piezas. La fuerza precisó que el material incautado quedó incorporado a la actuación policial.

Antecedentes del hecho El intento de hurto ocurrió alrededor de las 15.28 del martes, cuando la camioneta estaba estacionada en el centro capitalino. De acuerdo con la información policial, el vehículo pertenece a una joven de 30 años. El sospechoso fue identificado por la fuerza como Miguel Alejandro Frías Bazán, domiciliado en el barrio Costa Canal III, en Capital.





Situación procesal Con la detención consumada y los elementos secuestrados, el expediente quedó en manos de Flagrancia, que deberá definir los pasos procesales siguientes. La causa se centra en el intento de sustracción de autopartes y en la tenencia de otras piezas compatibles con vehículos de la misma marca. La evolución judicial dependerá de la valoración de la prueba reunida en el lugar y de las actuaciones que remita la Policía.