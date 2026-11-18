Este viernes 20 de noviembre se escucharán los argumentos contra la sentencia de siete años por abuso sexual. La defensa pedirá nulidad y absolución; la Fiscalía sostendrá el fallo.

Este viernes 20 de noviembre se realizará la audiencia ante el Tribunal de Impugnación en la que la Fiscalía y la defensa del exdirector del Hospital San Roque, Miguel Maza, expondrán sus argumentos contra la condena dictada en su contra. El médico fue sentenciado a siete años de prisión por abuso sexual y su abogado buscará que se anule el juicio y se disponga su absolución.

El tribunal estará integrado por los jueces Ana Lía Larrea, Martín Heredia Zaldo y Juan Carlos Caballero. La defensa, encabezada por el abogado Leonardo Miranda, insistirá con el pedido de nulidad completa del juicio y absolución del profesional. Ese planteo fue presentado durante la segunda semana de octubre y cuestiona presuntas fallas en la defensa anterior, omisiones durante la investigación y aspectos del desarrollo del debate oral. Según esa presentación, esas circunstancias habrían afectado el derecho de defensa de Maza.

La posición fiscal El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía contestó el recurso de impugnación y pidió que se confirme la sentencia. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que deben mantenerse la pena de siete años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer la medicina. Fuentes vinculadas al caso indicaron a 0264 Noticias que la acusación entiende que el fallo valoró correctamente las pruebas incorporadas durante el debate y que sus fundamentos alcanzan para sostener la condena.

Lo que viene Después de escuchar a ambas partes, los jueces deberán resolver si corresponde mantener la condena o hacer lugar al planteo de la defensa. La decisión será determinante para establecer si la sentencia queda firme o si se modifica a partir de los cuestionamientos formulados por Miranda. Mientras tanto, Maza cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de Jáchal, beneficio otorgado el 29 de septiembre a pedido de su defensa, mientras la sentencia no quede firme.