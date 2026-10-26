La condena recayó sobre Calvo por publicaciones en Facebook con armas y frases alusivas. En un allanamiento no hallaron armas de fuego y secuestraron réplicas de juguete.

Un hombre de apellido Calvo fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de apología del delito, a partir de publicaciones realizadas en su perfil de Facebook. Según informó la Fiscalía, el acusado difundió fotografías en las que aparecía posando con armas y acompañó esas imágenes con frases y canciones alusivas. La sentencia fue dictada por el juez Figueroa.

De acuerdo con la acusación, la cuenta analizada superaba los 4.000 seguidores y en las publicaciones se observaban elementos con apariencia de armas de fuego. En una de las imágenes, el hombre habría llegado a colocarse un arma en la boca, siempre según la reconstrucción fiscal. La intervención judicial se inició a partir de ese material difundido en redes sociales y derivó en una investigación para establecer si la conducta encuadraba en una figura penal.

Allanamiento y secuestro

En el marco de la causa, se ordenó un allanamiento en la vivienda de Calvo. Durante el procedimiento no se encontraron armas de fuego, aunque sí se secuestraron armas de juguete con características similares a las exhibidas en las imágenes. La investigación se apoyó en evidencia digital, con la revisión de la cuenta de Facebook y el resguardo del perfil y de su dirección URL para preservar las publicaciones que dieron origen a las actuaciones.

Según precisó la Fiscalía, ese material permitió sostener la acusación y llevar el caso ante el juez Figueroa. La resolución judicial se apoyó en la calificación legal de los hechos como apología del delito, una figura que sanciona la exaltación pública de conductas delictivas. La pena impuesta fue de cumplimiento efectivo y, de acuerdo con lo informado, esa modalidad se vinculó con la existencia de antecedentes condenatorios del acusado.

Alcance de la resolución

Desde la Fiscalía también se advirtió que el uso de armas de juguete con apariencia similar a las reales puede tener consecuencias legales en determinadas circunstancias, especialmente cuando se emplean para intimidar a otras personas en hechos que podrían configurar amenazas o robos. En esos casos, el contexto y las características del elemento resultan relevantes para la investigación y la eventual calificación jurídica. En este expediente, sin embargo, la acusación se centró en las publicaciones de Facebook y en la figura de apología del delito.

La condena fue dictada este lunes y cerró una causa que se inició a partir de contenidos difundidos en redes sociales. El dato procesal relevante es que la pena fijada fue de un mes de prisión efectiva, con sustento en la evidencia digital reunida por la investigación y en la valoración judicial de esos elementos.