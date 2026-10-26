El Ministerio Público Fiscal y la Policía activaron alertas por Alberto Evaristo Villafañe y Eduardo Guido Castro . Piden aportar datos al 911 o a la comisaría más cercana.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan emitieron alertas de búsqueda por la desaparición de dos hombres reportados como extraviados durante este fin de semana en distintos puntos de la provincia. La medida se canalizó en el marco del programa “San Juan te busca” y fue acompañada por un pedido de colaboración urgente a la comunidad. La difusión oficial apunta a obtener datos que permitan ubicar a Alberto Evaristo Villafañe, de 75 años, y a Eduardo Guido Castro, de 55.

Alberto Evaristo Villafañe tiene 75 años y, según informó su familia en redes sociales, padece Alzheimer. Mide 1,73 metros, es de contextura mediana, tez trigueña, ojos verdes y nacionalidad argentina. Entre sus rasgos distintivos figuran cara angulada, nariz recta, boca mediana, labios delgados, cabello lacio cano y ausencia de barba. Al momento de ausentarse vestía pantalón de buzo negro, zapatillas Puma negras, buzo negro y un piluso azul.

Eduardo Guido Castro, de 55 años, mide 1,78 metros y tiene contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y nacionalidad argentina. Los datos filiatorios indican que posee cabello corto lacio entrecano, cara redonda, boca mediana y labios delgados. Cuando fue visto por última vez llevaba pantalón gris oscuro, remera azul francia y zapatillas grises. Además, se informó que se trasladaba en una bicicleta marca Tokyo, rodado 29, de color gris con detalles en negro y letras naranjas.

Alcance de la alerta Las autoridades remarcaron que cualquier dato que permita localizarlos debe comunicarse de manera inmediata y anónima al 911 o a la comisaría más cercana. En este tipo de casos, la rapidez en la circulación de información resulta central para ampliar el radio de búsqueda y coordinar la actuación entre las dependencias intervinientes. La difusión oficial no aportó, en el material disponible, mayores precisiones sobre el momento exacto de las desapariciones ni sobre las circunstancias previas a la activación de las alertas.

Canales de contacto La línea de emergencias 911 quedó habilitada como vía principal para aportar información. También se mantiene como alternativa la denuncia o el aviso en la dependencia policial más próxima. La búsqueda continúa abierta mientras se esperan nuevos datos que permitan orientar el operativo y actualizar la información difundida por el sistema provincial.