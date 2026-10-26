La Policía de la Comisaría 9na recuperó objetos sustraídos en operativos realizados entre el 19 y el 25 de octubre de 2026. Los damnificados deben presentarse con documentación para reclamarlos.

Personal policial de la Comisaría 9na realizó distintos operativos en Caucete durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026, que permitieron el secuestro de varios elementos denunciados como sustraídos en la zona. Según informó la dependencia, los objetos recuperados ya están disponibles para su reconocimiento y eventual restitución. El procedimiento apunta a vincular cada bien con su propietario antes de concretar la entrega.

Entre los elementos secuestrados figuran una carretilla metálica de color naranja, columnas de hierro utilizadas para construcción, una batería de automotor marca RB, un amplificador de audio, una herramienta tipo cortapernos, una pava eléctrica marca Marado y un juego de cortinas y vasos de vidrio. La diversidad de los bienes recuperados muestra que los procedimientos abarcaron tanto herramientas de uso laboral como electrodomésticos y objetos de uso doméstico. La restitución dependerá de que cada damnificado pueda acreditar la titularidad de lo reclamado.

Desde la dependencia policial solicitaron a quienes reconozcan alguno de estos objetos que se presenten en la comisaría con la documentación correspondiente. Esa acreditación debe permitir demostrar de manera fehaciente la propiedad del bien, requisito habitual en este tipo de devoluciones. La medida busca evitar entregas indebidas y ordenar la devolución de los elementos secuestrados.

El operativo no informó, por el momento, la cantidad total de procedimientos realizados ni la cantidad exacta de denuncias asociadas a los objetos recuperados. Tampoco se detalló si hubo personas detenidas o identificadas en relación con los secuestros. En consecuencia, la vía vigente para los vecinos afectados es concurrir a la Comisaría 9na con respaldo documental para iniciar el trámite de reconocimiento.