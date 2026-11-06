Un hombre de 26 años fue detenido en la manzana 9 del Barrio La Estación, en Rawson, luego de que, según la Policía, agrediera a sus padres dentro de la vivienda y fuera reducido por su propio padre hasta la llegada de los efectivos. El caso quedó caratulado como lesiones leves agravadas por el vínculo y pasó a disposición del fuero especial de Flagrancia.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el episodio se inició cuando la dueña de casa, de 46 años, salió a la calle pidiendo auxilio y señalando que su hijo estaba destruyendo la propiedad y atacando a la familia. La alerta ingresó a través del 911 y motivó la intervención del Comando Radioeléctrico Sur. Con autorización de la mujer, los uniformados ingresaron al inmueble y se dirigieron al pasillo que conecta los dormitorios con el baño, donde se desarrollaba el forcejeo.

Al llegar a ese sector, los policías encontraron al padre del joven sobre él, inmovilizándolo con una silla de madera para frenar los manotazos y las patadas, según el parte consignado por la fuerza. La Policía identificó al detenido como Braian Martín Ale. Siempre según esa versión, el hombre había golpeado a su padre en la cabeza con el mango de una fregona, además de propinarle una patada en la rodilla y agredir a su madre.

Intervención y asistencia

Tras separar a las partes, los efectivos colocaron las esposas a Braian Martín Ale, quien presentaba un corte sangrante en la ceja izquierda producto del forcejeo. En el lugar también se hizo presente el interno 117 del 107, que asistió a los padres por hematomas y realizó las primeras curaciones y un vendaje de gasa en el rostro del aprehendido, sin necesidad de traslado hospitalario. Fuentes policiales indicaron además que las víctimas fueron derivadas a la sede de CAVIG para formalizar la denuncia.

Situación procesal

Ante la hostilidad del vecindario y para evitar que el procedimiento se desbordara, el ayudante fiscal Santiago Bruno ordenó la inmediata evacuación del detenido hacia la sede policial jurisdiccional, con el objetivo de resguardar la integridad de los efectivos y del propio aprehendido. El joven quedó alojado en los calabozos bajo el Legajo N° 116/26, imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo, a la espera de las definiciones del fuero de Flagrancia. La evolución del caso dependerá de la denuncia formal de las víctimas y de las medidas que adopte la fiscalía interviniente.