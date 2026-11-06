La Justicia sanjuanina les impuso nuevas penas a dos hermanos por un robo a un chofer de DiDi. Un sobrino quedó imputado e investigado por el mismo hecho.

Foto gentileza: Diario de Cuyo

La Justicia de San Juan condenó este jueves a dos hermanos y confirmó la imputación de un sobrino por un robo piraña a un chofer de DiDi, cometido en el barrio Concepción, en el departamento Capital. Los dos hermanos ya cumplían arresto domiciliario por condenas anteriores, pero seguían bajo investigación por nuevos hechos atribuidos en el barrio General Acha. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Catalano.

Los acusados José Hernán Flores y Kevin Miguel Narváez padecen hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre. Por ese motivo, aunque tenían condenas de prisión efectiva, cumplían la pena en su domicilio: Flores, de ocho años y 11 meses, y Narváez, de tres años y tres meses. Ambos aceptaron un acuerdo de juicio abreviado, un procedimiento que permite cerrar la causa sin debate oral, y el fiscal les agregó siete meses de prisión, también bajo arresto domiciliario.

Con la unificación de penas, la condena total quedó en nueve años y seis meses para Flores y tres años y 10 meses para Narváez. Catalano pidió además que el Juzgado de Ejecución Penal revise el control sobre los hermanos, que viven juntos en General Acha. Según el informe del CISEM, el centro que monitorea los dispositivos electrónicos, la tobillera de Flores registró 50 salidas de su casa, de unos cinco minutos cada una, un patrón que coincide con los horarios de los robos.

Control judicial y monitoreo Narváez, en cambio, no tiene tobillera electrónica. Por eso el fiscal pidió que se refuercen las rondas policiales en la vivienda hasta que le coloquen el dispositivo. En paralelo, el tercer acusado es Elías Lionel Flores, hermano de José Hernán y tío de Kevin Miguel, quien quedó imputado e investigado por robo simple. Tiene una condena anterior por estafa, de cumplimiento condicional, que hasta ahora no cumplió, y recibió un mes de prisión efectiva y cuatro meses de investigación.

Cómo fue el hecho El robo ocurrió el 18 de octubre pasado, alrededor de las 23:30, cuando un chofer de DiDi identificado como Adarmes llegó a buscar un pasajero en Arnobio Sánchez y Correa. Según la investigación, Narváez lo sujetó de los brazos y forcejeó con él, y los hermanos Flores se sumaron al ataque para quitarle el celular y una riñonera con documentación. Los agresores escaparon hacia el club Árbol Verde.

Pruebas reunidas Para reconstruir el episodio, la Fiscalía reunió el registro del viaje solicitado en la aplicación, el testimonio de una testigo con identidad reservada y encuestas entre los vecinos de la zona. Con esos datos, los investigadores allanaron una vivienda junto a la cancha de Árbol Verde, donde encontraron el documento de la víctima, otros DNI, fundas de teléfono y una caja de la medicación que toman Flores y Narváez por su enfermedad. Ese hallazgo podría derivar en nuevas imputaciones, según indicó la Fiscalía, en función de otros robos atribuidos a los mismos sospechosos.