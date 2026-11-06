Ocurrió el jueves a las 17.25 en Rawson. La Policía lo identificó durante un control y confirmó un pedido de captura de la UFI CAVIG.

Un hombre de 22 años fue detenido en la tarde del jueves en Rawson, luego de que personal del Comando Radioeléctrico Sur verificara que tenía un pedido de captura y detención por violencia de género. El procedimiento ocurrió a las 17.25 en el interior de la Villa San Damián, mientras los efectivos patrullaban la zona.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el sujeto estaba causando desorden e insultando a las personas que pasaban por el lugar, lo que motivó que el oficial ayudante Leandro Oyola y la cabo Carla Hermosilla detuvieran el móvil para entrevistarlo. En ese contacto, el hombre se identificó como Agustín Pereyra, domiciliado en el barrio La Estación.

Al cargar sus datos en el sistema policial, los efectivos detectaron un alerta emitido por la UFI CAVIG, la unidad fiscal especializada en casos de violencia de género. A partir de esa confirmación, los policías lo esposaron y lo trasladaron en el patrullero, de acuerdo con la versión brindada por la fuerza.

Además del pedido de captura, la Policía indicó que por los disturbios observados se le inició una causa contravencional. Esa actuación deberá ser tratada próximamente en el Tercer Juzgado de Faltas, que es la instancia prevista para resolver infracciones de ese tipo.

El caso quedó atravesado por dos vías de actuación: por un lado, la situación judicial vinculada al requerimiento de la UFI CAVIG; por otro, el expediente por desorden en la vía pública. La novedad relevante es que la identificación surgió durante una recorrida preventiva y no a partir de una presentación espontánea del buscado. El avance del trámite dependerá ahora de las decisiones que adopten las autoridades judiciales y contravencionales competentes.