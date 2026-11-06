Marcela Alejandra Díaz Casívar, de 33 años, fue localizada en una casa del Barrio Belgrano. Este viernes será llevada a Tribunales y sumará la causa por evasión.

La Unidad de Apoyo Investigativo recapturó este jueves a Marcela Alejandra Díaz Casívar, de 33 años, en una vivienda de calle Hugo Wast al 1930, en el Barrio Belgrano de Rawson. La mujer estaba prófuga después de haberse escapado de los calabozos de la Comisaría 3ra, en Trinidad, donde había quedado detenida por un robo en un local. La intervención policial permitió ubicarla pocas horas después de la fuga y antes de que pudiera abandonar el lugar donde se ocultaba.

El procedimiento se activó cerca de las 17:50, cuando los investigadores contaron con un dato concreto sobre su paradero. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la sospechosa no había salido de la provincia, sino que permanecía en un domicilio de Rawson. Con esa información, la brigada montó un operativo discreto en la cuadra para evitar filtraciones y reducir el riesgo de una nueva evasión.

Los efectivos se acercaron de civil hasta la puerta del inmueble e interrogaron a la mujer que atendió. Al ser consultada por su identidad, la prófuga terminó reconociéndose como Marcela Casívar, la persona sobre la que pesaba una orden de captura judicial y que tenía domicilio en Villa Guzmán. En ese momento quedó rodeada por el personal policial y no ofreció resistencia al momento de ser esposada.

Tras la detención, la mujer fue trasladada bajo custodia en un móvil policial y quedó a disposición del fiscal interviniente. De acuerdo con lo informado, permanecerá alojada hasta completar los trámites de rigor. La medida judicial prevista para este viernes será su traslado a Tribunales, donde afrontará la audiencia formal.

Nuevo cargo

En esa instancia, la causa por robo en la tienda incorporará el delito de evasión, derivado de la fuga ocurrida en la madrugada de este jueves desde la Comisaría 3ra. El avance del expediente dependerá de la audiencia y de las decisiones que adopte la Justicia sobre su situación procesal. Hasta entonces, la detenida seguirá bajo custodia policial.