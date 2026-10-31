El hecho ocurrió en la tarde del viernes en la zona de Alfonso XIII y 11, en Pocito. Manuel Figueroa fue operado de urgencia en el Hospital Rawson por lesiones internas graves.

Imgen Ilustrativa

Un hombre de 77 años resultó con lesiones de extrema gravedad tras ser aplastado por un tractor en Pocito, en un episodio ocurrido alrededor de las 15:00 de este viernes. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 7ma, que busca establecer la mecánica del accidente. El caso ocurrió en inmediaciones de calle Alfonso XIII al oeste de calle 11, según informaron fuentes policiales.

Asistencia médica La víctima fue identificada como Manuel Figueroa, vecino de la zona, y fue trasladada de urgencia en una ambulancia departamental. Su ingreso al Hospital Rawson quedó registrado a las 15:30, donde fue asistido por un médico que constató traumatismos múltiples, una severa laceración hepática y hemoperitoneo, es decir, presencia de sangre en la cavidad peritoneal. Por la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron su traslado inmediato al quirófano para una cirugía de salvataje.

Investigación en curso El hecho fue informado en las últimas horas a la UFI Delitos Especiales, que tomó intervención para avanzar con las medidas de rigor. En el lugar ya se realizaron las tareas destinadas a determinar qué provocó que la maquinaria agrícola terminara sobre el hombre. Hasta el momento, no se informaron públicamente las circunstancias exactas del siniestro.

Estado reservado La evolución clínica de Figueroa depende del resultado de la intervención y de la respuesta a las lesiones internas registradas al momento de su ingreso. La causa continúa bajo análisis de los equipos policiales y judiciales intervinientes, que deberán precisar si hubo una falla mecánica, un error operativo o alguna otra condición vinculada al accidente.