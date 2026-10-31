La Policía interceptó a dos hombres que salían de una vivienda con una mesa y una silla. Uno fue detenido y el otro logró escapar.

Un intento de robo en el departamento Rivadavia terminó con la detención de uno de los sospechosos, luego de que personal policial lo sorprendiera cuando se alejaba de una vivienda con elementos de mobiliario. El hecho ocurrió en calle Comercio, en la zona de La Bebida, y tuvo como protagonistas a dos hombres que fueron vistos al salir de un domicilio. Según el parte policial, ambos treparon el portón del inmueble y arrojaron hacia el exterior un objeto de gran tamaño.

El procedimiento se inició durante una recorrida de prevención y seguridad ciudadana, cuando efectivos que circulaban en el móvil H-3450 observaron, a pocos metros de calle Paraná, a dos sujetos que salían de una propiedad sobre calle Comercio. Al advertir la presencia del patrullero y de un vehículo que les hacía cambio de luces para alertar sobre la situación, los sospechosos dejaron los elementos sobre la calzada y emprendieron la fuga por calle Paraná. La maniobra derivó en una persecución en la vía pública.

Persecución y aprehensión La continuidad del operativo llevó a los policías por calle Morón Sur, donde lograron alcanzar y detener a uno de los hombres, que vestía un buzo amarillo y azul y un pantalón negro. El segundo involucrado consiguió escapar y fue perdido de vista durante el procedimiento. La intervención quedó enmarcada en una actuación de flagrancia, es decir, un caso en el que la presunta comisión del hecho es advertida en el momento o inmediatamente después de ocurrido.

Los elementos que intentaban sustraer eran una silla metálica y de madera, de color blanco, y una mesa construida con metal y cemento, también blanca. Ambos objetos estaban sujetados mediante una cadena y fueron encontrados a unos 20 metros al sur de la vivienda de donde habían sido retirados. Luego se presentó en el lugar el propietario del domicilio junto a su pareja, quienes habían dado aviso a la Policía mediante señales de luces desde su automóvil.

Intervención fiscal Al dirigirse al inmueble, ubicado en calle Comercio al 1932 Sur, el morador constató el faltante de los dos elementos y reconoció como propios los que habían sido abandonados durante la huida. Tras el procedimiento, los efectivos se comunicaron con la Base Territorial del Sistema Acusatorio y pusieron en conocimiento de lo sucedido al ayudante fiscal de turno, Sebastián Miranda, quien dio intervención al ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Oscar Oropel. El expediente quedó bajo esa órbita para definir los pasos procesales siguientes.