El hecho ocurrió este mediodía en Chimbas, en medio de un conflicto entre dos familias. La víctima fue trasladada al Hospital Rawson y Criminalística intervino en la escena.

Un ataque a balazos contra una vivienda del barrio Lebensohn, en Chimbas, dejó como saldo una persona herida de gravedad y dos detenidos, según fuentes del caso. El episodio ocurrió este mediodía y se produjo en el marco de una disputa de vieja data entre dos familias. La víctima fue identificada por esas fuentes como Axel Agüero, apodado “el Nene”, y fue trasladada en código rojo al Hospital Rawson por una herida de consideración en el abdomen.

La intervención policial permitió detener a dos de los presuntos atacantes en el cruce de Maradona y 25 de Mayo, aunque no habían sido identificados de manera oficial al momento de la información. En ese procedimiento también se secuestró el vehículo en el que se trasladaban, un Peugeot 208. El caso quedó bajo investigación para establecer la mecánica del hecho y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Antecedentes del conflicto

De acuerdo con las fuentes consultadas, las familias involucradas en la disputa son los Castillo y los Falcón. Ese dato resulta central para entender el contexto del ataque y la respuesta policial desplegada en la zona. La existencia de un conflicto previo entre ambos grupos explica, al menos en esta etapa, la hipótesis de un enfrentamiento que escaló a los disparos.

Prueba y resguardo de la escena

Criminalística tomó intervención para recolectar las primeras evidencias del hecho y preservar la escena. Ese trabajo técnico será clave para determinar la cantidad de disparos, el recorrido de los agresores y la eventual vinculación entre el vehículo secuestrado y el ataque. También permitirá consolidar la prueba material que sostenga las actuaciones policiales y judiciales posteriores.

Próximos pasos

Por el momento, la situación de la víctima seguía siendo de gravedad en el Hospital Rawson, mientras continuaban las medidas de investigación sobre los detenidos. La evolución médica de Axel Agüero y el resultado de las pericias definirán los pasos siguientes en una causa que quedó abierta tras un operativo de seguridad en la zona.