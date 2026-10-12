Policías rescataron a un hombre y a su perro en Santa Lucía, tras un episodio en el canal Benavídez. La víctima, de 36 años, fue llevada al Hospital Rawson.

Un hombre de 36 años cayó al canal Benavídez, en Santa Lucía, cuando intentó rescatar a su perro, que era arrastrado por la corriente. El episodio ocurrió en la zona de calle Colón y avenida Benavídez, y terminó con la intervención de policías de tres dependencias y personal médico. La víctima fue identificada como Andrés Rincón.

Según informó la Policía este lunes a Telesol Diario, el hecho se produjo el sábado 10 de octubre. Los efectivos acudieron al lugar tras escuchar los gritos de auxilio y advirtieron que, además del animal, había un hombre dentro del cauce. La situación obligó a una intervención inmediata para evitar que la corriente agravara el cuadro.

Operativo de rescate

Del procedimiento participaron el cabo José Páez y el agente Gustavo Mercado, de la Unidad Operativa Chimbas Este, junto con los agentes Ulises González, de la Unidad Operativa Mogote 1, y Enzo Oliva, de la Unidad Operativa Mogote 2. De acuerdo con la información oficial, los uniformados lograron sacar del agua tanto al hombre como al perro. Luego se pidió asistencia médica para la víctima humana y se dio intervención a Policía Ecológica por la situación del animal.

Una ambulancia atendió a Rincón en el lugar y después fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson para su observación. La Policía indicó que el procedimiento quedó registrado como una caída casual. Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría Santa Lucía Este, que continúa con las diligencias correspondientes.