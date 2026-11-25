Un intento de hurto de productos de perfumería en una farmacia de Capital derivó en la detención y condena de Juan Guillermo Arce, luego de un seguimiento policial que terminó en Chimbas. El caso fue tramitado en la UFI Flagrancia y concluyó con una pena de dos meses de prisión efectiva por hurto en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre, cerca de las 13, en la Farmacia San Martín, sobre avenida Libertador General San Martín al 3540 Oeste. Según la investigación, Arce ingresó al local y se dirigió al sector de perfumería, donde ocultó entre sus prendas un perfume Boss Woman y dos body splash de las marcas Natural Spirit y Fulton. El valor total de los artículos fue estimado en $88.238.

Después de pasar la línea de cajas sin pagar, salió del comercio y fue advertido por el encargado, que lo persiguió hasta las inmediaciones de avenida Libertador y Mariano Moreno. Al ser alcanzado, el sospechoso arrojó los productos a la calle y escapó corriendo. Minutos más tarde, subió a un colectivo de la línea 400 de la Red Tulum para alejarse del lugar.

Seguimiento y detención

El encargado de la farmacia continuó el seguimiento en su vehículo particular y se comunicó con el 911 para informar el recorrido de la unidad y las características físicas del hombre. Con esos datos, efectivos policiales interceptaron el colectivo en el barrio 17 de Octubre, sobre calle El Sembrador, en Chimbas, donde identificaron al sospechoso y concretaron su detención. En el procedimiento también recuperaron los productos sustraídos.

Resolución judicial

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Bonomo, de la UFI Flagrancia. Luego, mediante un juicio abreviado, Arce fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por hurto en grado de tentativa. Además, se dispuso que permanezca bajo prisión preventiva, una medida que mantiene su detención mientras avanza el proceso penal.