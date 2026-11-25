Dos delincuentes ingresaron a una vivienda de Santa Lucía mientras el dueño dormía. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un jubilado de 78 años fue asaltado en su vivienda del departamento Santa Lucía durante la 1 de la madrugada del domingo, cuando dos delincuentes ingresaron mientras dormía. El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Aconcagua, en el barrio Vistas del Este, y quedó bajo investigación judicial.

Según fuentes judiciales, los autores aprovecharon que una de las ventanas del dormitorio estaba abierta para entrar sin ser advertidos. Una vez dentro, redujeron al hombre, lo ataron de manos y pies y le cubrieron el rostro con un buzo para impedir que pudiera identificarlos. La secuencia permitió a los intrusos recorrer la casa y reunir distintos elementos antes de retirarse.

La víctima fue identificada como Héctor Zapata. Entre los bienes sustraídos figuran un teléfono celular gris, un televisor, una garrafa de 15 kilos, una máquina de cortar el pelo, una herramienta para cortar hierro y la llave de la vivienda. El detalle de lo robado da cuenta de una sustracción de objetos de uso doméstico y de valor de reventa, aunque el monto total no fue informado.

Después de que los delincuentes se fueron, el jubilado logró liberarse por sus propios medios y pedir ayuda a los vecinos, que dieron aviso a las autoridades. Luego intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 5ª, que llegaron al domicilio para actuar en el lugar.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que busca esclarecer el asalto e identificar a los responsables. Por el momento no se informaron detenciones ni recupero de los elementos sustraídos, por lo que la pesquisa continúa abierta.