Ocurrió este martes en Capital, tras un aviso de vecinos a la Policía. Criminalística realizó pericias y aún no se informó la causa de muerte.

Un hombre fue encontrado sin vida este martes en el interior de su vivienda, ubicada en la zona de calles Caseros y Maipú, en Capital. El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a la Policía al verlo tendido en el piso y aparentemente sin signos vitales. La intervención quedó bajo análisis de las autoridades para determinar las circunstancias del deceso.

Según el parte de la Comisaría Segunda, cuando los efectivos llegaron al domicilio constataron la situación y advirtieron que las puertas de la propiedad se encontraban abiertas. En esa primera inspección, no detectaron signos de violencia ni indicios de un posible hecho delictivo. Ese dato orientó la actuación inicial hacia la verificación de las condiciones en que fue encontrado el cuerpo.

Minutos después, la esposa del hombre se presentó en el lugar y manifestó que había salido durante la mañana, cuando él se encontraba en buen estado de salud. Ese testimonio quedó incorporado a la actuación policial como referencia para reconstruir el último tramo previo al hallazgo. Por el momento, no se informó si esa versión será contrastada con otras medidas de la investigación.

Una ambulancia acudió a la vivienda y el personal médico confirmó el fallecimiento. Luego, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la investigación y establecer qué ocurrió. Ese trabajo técnico resulta clave para determinar si hubo una causa natural, una muerte accidental u otra hipótesis que deba ser descartada.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte, por lo que se aguarda el resultado de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del deceso. La evolución del caso dependerá de las conclusiones periciales y de la información que surja de las diligencias posteriores. En ese marco, la causa sigue abierta a la espera de definiciones médicas y policiales.