Jugaba para El Encón ante Defensores La Chimbera cuando sufrió un grave malestar. Fue llevado al Hospital de 25 de Mayo, donde ingresó sin signos vitales.

Un futbolista de 53 años murió este sábado tras descompensarse durante un partido de categoría Senior disputado en El Encón, en el departamento 25 de Mayo. El encuentro enfrentaba a El Encón y Defensores La Chimbera y había comenzado minutos después de las 15.

Según el relato del hecho, el jugador comenzó a sentirse mal en pleno campo de juego mientras se desarrollaba el partido. Compañeros y futbolistas del equipo rival se acercaron para asistirlo y le brindaron los primeros auxilios mientras se organizaba el traslado para que recibiera atención médica. La secuencia interrumpió una actividad deportiva amateur que se desarrollaba con normalidad hasta ese momento.

Asistencia de emergencia

El predio donde se disputaba el encuentro no contaba con ambulancia ni con personal médico de guardia, de acuerdo con la información difundida. Ante esa situación, se dispuso el traslado del hombre al Hospital de 25 de Mayo. La ausencia de esos recursos en el lugar condicionó la respuesta inmediata frente a la urgencia.

Al llegar al centro de salud, los profesionales constataron que el futbolista había ingresado sin signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, la muerte se habría producido como consecuencia de un infarto. Esa hipótesis surge de la información inicial y no reemplaza eventuales confirmaciones médicas posteriores.

Antecedente inmediato

El hecho expuso, además, la relevancia de contar con cobertura sanitaria en competencias recreativas o de veteranos, especialmente cuando se trata de partidos con personas adultas. En este caso, la asistencia dependió de la reacción de quienes estaban en la cancha y del traslado posterior al hospital. La variable a seguir es si se precisarán más datos médicos sobre la causa del fallecimiento.