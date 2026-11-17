Este martes se realizó la audiencia de formalización contra Cristian Luis Medina, efectivo policial de 40 años, por el siniestro vial ocurrido el 18 de septiembre de 2026 en Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 17, en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. En ese hecho perdió la vida Carlos Cortéz, lo que habilitó la apertura de una investigación penal con una calificación agravada.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, cerca de las 22:15 Cortéz circulaba en un automóvil Renault, conocido como renoleta, en sentido oeste-este, acompañado por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años. En ese momento, el vehículo fue impactado por un Fiat Cronos conducido por Medina. La secuencia es relevante porque la Fiscalía la vinculó con la conducta atribuida al imputado y con el resultado fatal del choque.

La acusación fiscal estuvo a cargo de Roberto Ginsberg, junto a las ayudantes fiscales María Agostina Pérez y Emiliano Pugliese, del Ministerio Público Fiscal. Le atribuyeron a Medina el delito de homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre. La calificación fue encuadrada en el artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal, con atribución de autoría conforme al artículo 45.

La Fiscalía pidió un plazo de ocho meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP), etapa en la que se reúnen pruebas antes de definir si el caso avanza a juicio. También solicitó medidas de coerción por el mismo período, previstas en el artículo 295, inciso 1°, y la inhabilitación para conducir durante cuatro meses. La querella, representada por el Dr. Dodolfo Nicolás Pardo Conte Grand y el Dr. Marcelo Castro, adhirió a ese planteo.

Resolución judicial: la defensa de Darío Marcelo Fernández no objetó el plazo de investigación, aunque sí se opuso a las medidas de coerción. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Matías Parrón resolvió formalizar la investigación contra Medina por los hechos y la calificación legal expuestos por la Fiscalía. Además, dispuso que el imputado deberá presentarse cada vez que sea citado y no entorpecer la investigación durante ocho meses.

El magistrado también ordenó que Medina se abstenga de conducir cualquier vehículo con motor durante cuatro meses. Para cumplir con esa disposición, deberá entregar su licencia de conducir ante la Oficina Judicial al finalizar la audiencia. Con esa resolución, el proceso quedó formalmente abierto mientras continúa la recolección de elementos en la causa por el siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional 20.