El hecho ocurrió el 16 de noviembre en Capital, dos días después del día fijado por la UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales. AMUPR reclamó justicia y el recupero de lo sustraído.

Un robo en la Casa Museo y Biblioteca César H. Guerrero, en Zonda, generó preocupación en el ámbito cultural de San Juan. El hecho ocurrió el 16 de noviembre y alcanzó a un espacio que resguarda parte de la historia provincial. La dimensión del episodio se vinculó, además, con la preservación del patrimonio histórico y documental.

La situación adquirió mayor relieve por haberse producido dos días después del 14 de noviembre, fecha establecida por la UNESCO en 2019 como Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Esa conmemoración busca generar conciencia sobre el robo, el saqueo y la comercialización ilegal de objetos de valor histórico, artístico, científico y arqueológico. En ese marco, el caso reactivó el debate sobre la protección de bienes culturales y la vulnerabilidad de los espacios de resguardo.





Reclamo público La denuncia pública fue realizada por Silvia Manzini de Adárvez, presidenta de AMUPR, quien expresó su tristeza por lo ocurrido y cuestionó el ataque a uno de los lugares dedicados a preservar la memoria sanjuanina. “Qué paradoja tan dolorosa y qué golpe tan duro para la cultura de San Juan”, afirmó al referirse al robo cometido en la institución. Su planteo puso el foco en el valor simbólico del museo y en el impacto que tienen este tipo de hechos sobre el patrimonio provincial.

La Casa Museo y Biblioteca César H. Guerrero conserva el legado del historiador que le da nombre y reúne libros, documentos y objetos vinculados con la historia provincial. Manzini de Adárvez remarcó que no se trata solo de un edificio, sino de un espacio que resguarda parte de la identidad de San Juan. También señaló que quienes participaron de su reciente puesta en valor y trabajan en la preservación del patrimonio de los museos provinciales recibieron la noticia con especial preocupación.

Pedido de esclarecimiento Tras conocerse el hecho, el reclamo se orientó al esclarecimiento de lo sucedido y a la recuperación de cada uno de los elementos sustraídos. “Hoy más que nunca debemos estar unidos, exigir justicia, el pronto esclarecimiento y la recuperación de cada pieza sustraída”, expresó la presidenta de AMUPR. La referente cultural cerró su mensaje con una definición sobre la defensa del acervo provincial: “La memoria de San Juan se defiende y se respeta”.

Por el momento, el dato central es la sustracción de elementos en un museo de la capital provincial y la demanda pública de recuperación. No se informaron en el material disponible precisiones sobre la cantidad ni sobre el tipo de piezas robadas. En consecuencia, el eje a seguir es el avance de las actuaciones destinadas a determinar cómo ocurrió el hecho y si habrá novedades sobre los objetos sustraídos.