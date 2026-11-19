Un operario municipal fue atacado mientras desmalezaba en la Escuela Secundaria Los Guayacanes. El director también recibió picaduras y hubo evacuación preventiva.

Un enjambre de abejas obligó a evacuar a toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Los Guayacanes, en la localidad tucumana de Juan Bautista Alberdi, luego de que un trabajador municipal fuera atacado mientras realizaba tareas de desmalezado. El episodio interrumpió la jornada escolar y activó un operativo de asistencia y prevención dentro del establecimiento.

Según el relato difundido, el operario cortaba el pasto con un tractor cuando la máquina pasó cerca del lugar donde estaba el enjambre y provocó la reacción de las abejas. La situación se descontroló en pocos minutos y alcanzó también al director de la escuela, Juan Carlos Burela, que salió a auxiliar al trabajador y terminó con varias picaduras.

Evacuación preventiva Ante el riesgo de nuevos ataques, las autoridades del establecimiento dispusieron la evacuación preventiva de alumnos, docentes y personal no docente. El retiro se realizó de manera ordenada mientras se aguardaba la llegada de asistencia externa. La medida buscó reducir la exposición de la comunidad escolar a una eventual propagación del enjambre.

Minutos después arribó una ambulancia para atender al trabajador municipal, mientras dotaciones de Bomberos desplegaron un operativo para controlar el enjambre y asegurar el perímetro. Burela contó que intentó ayudar al hombre del tractor y señaló: “Estaba tratando de ayudar al hombre del tractor. Dentro de todo fue poco, y gracias a Dios no soy alérgico”.

Retorno a la normalidad Una vez controlada la situación, el director llevó tranquilidad a las familias y confirmó que los estudiantes y docentes se encontraban en buen estado de salud. También indicó que las tareas de corte de pasto y desmalezado eran habituales en la escuela y que nunca habían atravesado un episodio similar. El incidente dejó como saldo un trabajador atacado, el director con picaduras y la suspensión preventiva de las actividades hasta que el lugar quedó asegurado.