La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo de 16 a 14 años la condena de prisión impuesta al exgobernador de Tucumán José Alperovich, aunque confirmó su responsabilidad penal por nueve hechos de abuso sexual. El fallo fue dictado por mayoría por la Sala II, integrada por los jueces Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse. La resolución mantiene firme el núcleo de la sentencia de primera instancia y modifica solo el monto de la pena.

Antecedentes del caso

Alperovich había sido condenado en junio de 2024 por el juez Juan María Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. La sentencia lo declaró responsable de tres hechos de abuso sexual simple y otros seis agravados por acceso carnal, cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Los episodios ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos domicilios de Tucumán, según quedó acreditado en el juicio.

Fundamentos del tribunal

El tribunal sostuvo que el exmandatario se aprovechó de la relación laboral y de dependencia que mantenía con la denunciante, quien trabajaba como su asistente personal, además de su posición de poder y autoridad. Los camaristas rechazaron los principales planteos de la defensa, que había pedido la absolución y cuestionado la valoración de los testimonios y las pruebas. También habían sostenido que las relaciones fueron consentidas y denunciado supuestas irregularidades en la determinación de la pena.

Pruebas valoradas

Entre los elementos considerados por Casación figuran informes médicos, pericias psicológicas, testimonios, conversaciones, fotografías y registros de telefonía celular. Según el fallo, esas pruebas permitieron establecer coincidencias temporales y geográficas entre Alperovich y la denunciante. Uno de los puntos destacados fue un informe médico que constató una lesión perianal compatible con el abuso denunciado el 26 de marzo de 2018, en una vivienda de Tucumán. Los jueces también descartaron la hipótesis de un supuesto complot político y de un interés económico detrás de la denuncia por falta de respaldo probatorio suficiente.

Situación procesal

La Defensoría Pública de Víctima de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su titular Pablo Rovatti, celebró que Casación ratificara la responsabilidad penal del exgobernador, aunque cuestionó la reducción de la pena. Con la nueva resolución, Alperovich deberá cumplir una condena de 14 años de prisión y seguirá bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero. El fallo también ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, y el derecho de la víctima a una reparación integral por los daños sufridos.

La decisión deja firme la condena por los nueve hechos de abuso sexual y modifica únicamente la cuantía de la pena. El expediente queda ahora con esa definición como referencia judicial principal, mientras se mantienen vigentes la prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua dispuestas por el tribunal.