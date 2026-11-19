Un hombre de 53 años quedó imputado en Flagrancia tras un allanamiento en el barrio Malvinas Argentinas. La Policía secuestró un arma, municiones y una pieza de procedencia a establecer.

Un allanamiento en Jáchal concluyó con el secuestro de una escopeta sin marca ni numeración visible, seis cartuchos calibre 16 y una pieza que sería parte de otra arma de fuego. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 21ra, según informó la Policía a Telesol Diario.

El hallazgo derivó en la imputación de un hombre de 53 años por el presunto delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. En la información policial se precisó que entre las municiones había cinco cartuchos marca Orbea y uno marca Dos Leones, todos secuestrados durante la requisa.

La pieza encontrada en la vivienda quedó bajo análisis para establecer su procedencia y determinar si corresponde a un arma de fuego. Ese punto forma parte de la investigación que deberá definir el alcance de la tenencia atribuida al imputado.

Después del operativo, los uniformados se comunicaron con el fiscal de turno, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia, un trámite judicial abreviado previsto para hechos de investigación inmediata. También ordenó el secuestro de todos los elementos hallados, que quedaron bajo custodia.

La causa seguirá ahora en ese fuero para determinar en qué circunstancias el hombre tenía en su poder el armamento y las municiones. El resultado de esa verificación será clave para la continuidad del expediente y para precisar la calificación legal que corresponda.