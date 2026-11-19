El caso ocurrió en Villa Unión y quedó bajo la UFI Flagrancia. La causa fue caratulada por hurto y lesiones en concurso real.

Un hombre de 29 años fue aprehendido en Villa Unión, Chimbas, luego de ingresar a una peluquería, robar elementos y agredir a la propietaria cuando intentó detenerlo. El hecho ocurrió en calle Olmos, con jurisdicción de la Comisaría 26°.

El caso quedó caratulado como hurto y lesiones en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia. Esa calificación implica que se investigan dos hechos delictivos distintos cometidos en el mismo episodio, bajo el procedimiento especial previsto para casos de resolución inmediata.

Según el relato incorporado al expediente, la propietaria del comercio, una mujer de 37 años, observó a Busto cuando intentaba huir tras ser sorprendido. En ese momento advirtió el faltante de una bicicleta marca Vairo, rodado 29, color crema, y de una máquina de cortar pelo marca Supreme Baby Liss Pro, de color dorada con negro.

Al intentar retenerlo, la mujer fue atacada por el sospechoso, aunque luego vecinos lograron reducirlo cuando todavía tenía la máquina en su poder. La intervención de terceros permitió su captura antes de que se concretara la fuga, de acuerdo con la información oficial del caso.

Tras la comunicación con Fiscalía, se inició el procedimiento especial de flagrancia por hurto y lesiones. La causa seguirá su curso en esa vía, mientras se define la situación procesal del aprehendido y la recuperación de los elementos sustraídos.